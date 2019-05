29 maggio 2019- 16:31 Governo: Conte, 'programma da completare, agenda fitta di misure'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo programma. Ho elaborato un’agenda fitta di misure e provvedimenti da attuare che ci impegnerà per il resto della legislatura". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio della nota diramata dopo gli incontri con i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Ho chiesto a entrambi i vicepresidenti - spiega inoltre il premier - di accelerare i confronti e le valutazioni che sono in atto nell’ambito di ciascuna forza politica, in modo da poter ripartire già nei prossimi giorni con chiarezza di intenti e determinazione di risultati".