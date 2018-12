28 dicembre 2018- 10:23 **Governo: Conte, riceverò a p.Chigi cittadini 'normali' ma esemplari**

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "A palazzo Chigi io ricevo capi di governo e capi di Stato, li ricevo con un protocollo preciso e con il nuovo anno mi piacerebbe individuare donne e uomini normali, non sto parlando di chi merita il premio Nobel ma cittadini normali che hanno compiuto gesti che possono essere d'esempio per tutti, per dare il senso di una testimonianza civica. Mi piacerebbe riceverli con onori degli incontri bilaterali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.