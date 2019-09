30 settembre 2019- 16:28 Governo: Conte 'rivela' a Skuola.net, 'mai aperto un libro di matematica'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Filosofia, lettere, storia". Il premier Giuseppe Conte ricorda le materie preferite da studente del liceo Classico a Skuola.net. E rivela di non aver "mai aperto un libro di matematica. Pur avendo buoni voti, non ho mai aperto un libro, Facevo gli esercizi al volo a fine lezione". Voto di maturità? "Sessanta". Da professore invece come di giudica? "Bisognerebbe chiederlo ai miei ex-studenti. Spero che mi si riconosca di essere sempre stato rispettoso della persona". E suoi voti? "Non regalavo nulla, ma senza mai penalizzare gli studenti".