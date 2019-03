18 marzo 2019- 13:01 Governo: Conte, 'scettro non è del principe ma del popolo'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Solo una politica consapevole può esercitare sino in fondo la sua responsabilità più alta, che, a mio modo di vedere, non è certo quella di adornare lo scettro del Principe, bensì di restituire quello scettro al popolo". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'apertura dell'Anno accademico della Scuola del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica.