3 giugno 2019- 18:53 Governo: Conte, 'se non ci sono condizioni rimetterò mandato'

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare" per "restare a Palazzo Chigi", se "non ci sono le condizioni per andare avanti, rimetterò il mandato nelle mani del PResidente della Repubblica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte."Chiedo a entrambi le forza politiche e ai rispettivi leader di dirci se hanno obiettivo di proseguire nello spirito del contratto o se preferiscono riconsiderare questa posizione".