7 novembre 2019- 08:55 Governo: Conte, 'spirito squadra, no a smarcamenti e rivendicazioni'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo sicuramente affinare lo spirito di squadra e per questo chiederò uno sforzo aggiuntivo a tutti i componenti della coalizione governativa. Non è accettabile che i risultati che stiamo conseguendo possano essere offuscati da singoli smarcamenti o specifiche rivendicazioni". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Verità'.