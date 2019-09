2 settembre 2019- 19:00 Governo: Conte, 'sto lavorando a squadra competente'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, un'adeguata qualificazione politica". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb.