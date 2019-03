18 marzo 2019- 13:10 Governo: Conte, 'studio dossier senza soluzioni preconcette'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Evidenzio spesso che il 'metodo' cui sono incline ad attenermi è il perseguimento del bene comune fidando nella forza delle argomentazioni e nello studio attento dei dossier: mai in soluzioni preconcette, né in schemi ideologici che rimandano a contrapposizioni novecentesche ormai inadatte a garantire, qui ed oggi, il compiuto soddisfacimento degli interessi generali". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'apertura dell'Anno accademico della Scuola del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica. Un'indicazione che vale anche per gli operatori dei Servizi di sicurezza. "Al riguardo, la capacità di accostarsi ai problemi e di organizzare il dato informativo vagliandolo 'sine ira et studio' -ha affermato il premier- è quanto mi attendo dal professionista della sicurezza nazionale, il cui compito è ricercare la massima oggettività delle proprie analisi, anche ricorrendo alle tecniche più sofisticate".