28 settembre 2018- 15:45 Governo: Conte, Tria e esecutivo in carica fino a 2023

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Vorrei approfittare per dare questo messaggio: il ministro Tria, come tutto il Governo, rimarrà fino al 2023". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento del Def.