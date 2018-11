2 novembre 2018- 14:39 Governo: Conte, Tunisia esempio virtuoso di evoluzione democratica

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Sono davvero lieto di essere qui a Tunisi per la mia prima visita, è il primo paese della sponda sud del Mediterraneo in cui mi reco dall'inizio del mio mandato. Ho avuto un incontro molto positivo, abbiamo confermato l'eccellente stato delle relazioni e del partenariato Italia-Tunisia. La Tunisia è un esempio virtuoso di evoluzione democratica di successo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa congiunta col primo ministro della Repubblica tunisina, Youssef Chahed.Conte ha rimarcato il "ruolo fondamentale" della Tunisia "per rispondere alle sfide contemporanee". La visita a Tunisi "conferma il convinto sostegno" dell'Italia a una "storia d'amicizia basata su tradizioni condivise e su una comune identità mediterranea" e a "un avvenire strategico".