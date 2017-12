GOVERNO: CONVOCATO CDM, IN ODG ANCHE INTERCETTAZIONI

29 dicembre 2017- 11:21

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - E' stato convocato alle 11.30 a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, il primo dopo lo scioglimento delle Camere e la fine ufficiale della legislatura. Sul tavolo del Cdm, anche le misure in materia di intercettazioni.Questo l'odg comunicato in una nota del governo: "Decreto legislativo sul riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30 - esame definitivo (presidenza); decreto legislativo inerente disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - esame definitivo (giustizia); leggi regionali; varie ed eventuali.