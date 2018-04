25 aprile 2018- 18:58 Governo: Corrao (M5S), con galera Berlusconi avrebbe salvato un po' di dignità

Roma, 25 apr. (AdnKronos) - "Berlusconi conferma la sua innata passione per i deliranti paragoni con il nazismo (e anche per le figure di me..a, stile kapò a Martin Schulz). Avesse fatto la galera che meritava, forse avrebbe salvato un po’ di dignità per la vecchiaia...". Così, in un tweet, l'europarlamentare M5S Ignazio Corrao commenta le parole di Silvio Berlusconi.