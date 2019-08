19 agosto 2019- 20:30 **Governo: Crimi, 'domani si vota su comunicazioni Conte, no accordi con Renzi'**

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Non c'è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C'è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all'aula del Senato". Lo scrive Vito Crimi su Fb. "E c'è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi vuole mantenerle. Vedremo chi sta dalla parte dei cittadini e chi invece difende gli interessi dei comitati d'affari che stavamo combattendo".