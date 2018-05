5 maggio 2018- 18:49 Governo: Crimi, tecnico non è possibile farlo

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Un governo tecnico" senza l'appoggio di M5S e Lega "non è possibile farlo. L'ultimo governo tecnico è quello Monti-Fornero. Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto". Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella, su Sky Tg 24. "Noi -aggiunge- soluzioni politiche le abbiamo proposte, ma c'è stato detto di no".