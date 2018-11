3 novembre 2018- 15:49 Governo: Crosetto, fantapolitica Fdi in maggioranza, battaglia su manovra

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d'Italia, liquida come "fantapolitica" l'ingresso di Fratelli d'Italia nella maggioranza di governo, legato al sì al decreto legge sicurezza. "Mi chiedo -dice all'Adnkronos- come potrebbe il nostro partito votare contro il decreto sicurezza, che raccoglie molti dei temi, non tutti, che abbiamo portato avanti in campagna elettorale, ben prima di Salvini. Sarebbe un suicidio politico"."Ma è cosa distinta -puntualizza l'esponente Fdi- rispetto ad un ipotetico nostro ingresso nella maggioranza di governo. Noi non abbiamo mai chiesto di entrare nè ci è mai stato chiesto, d'altra parte ci prepariamo ad una battaglia molto dura sulla manovra economica, che contiene alcune parti buone ma altre distruttive per il Paese". Crosetto quindi non esita ad usare il termine "fantapolitica", anche perchè "se è vero che la vicinanza con la Lega c'è sempre stata, le differenze con il Movimento 5 stelle sono ogni giorno di più".