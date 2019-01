8 gennaio 2019- 15:18 Governo: Cuffaro, 'Non riconosco più l'Italia, vince l'odio sociale'

Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Non riconosco più l'Italia, il vecchio sistema politico è stato totalmente spazzato via. Si è passati dalla presenza di partiti che erano collegati a valori e ideali, alla presenza di partiti che sono collegati alla pancia della gente. Oggi la mia 'macchina di voti' non funzionerebbe più. E' cambiata l'attitudine al voto, ora si vota con la protesta". E' l'analisi dell'ex Governatore siciliano Salvatore Cuffaro, che dopodomani tornerà in Burundi, dove ha realizzato un ospedale. "Questo populismo che vediamo - spiega in una intervista all'Adnkronos - è il cumulo di tanti errori fatti nel passato. Per tanti anni non ci siamo accorti che bisogna dare una sferzata, ci siamo attardati a immaginare che la politica fosse il vecchio modo di raccogliere il consenso, metodi che i giovani non condividono. Nessuno dei partiti tradizionali ha capito questo cambiamento, tranne il M5S che ha cavalcato questa onda, fondandosi su quello che non funziona". Ma aggiunge: "Populisti si è finché sei all'opposizione, quando governi è più complicato. Devi essere bravissimo a farlo, e poi funzionano alcuni atteggiamenti populisti. Per esempio quello sugli immigrati è un atteggiamento che funziona tanto, anche se io non lo condivido. E non parlo solo di Salvini, c'è un consenso generale nel Governo su questo".E poi sottolinea: "Si è passato dai partiti tradizionali, che avevano un ideale, giusto o sbagliato, dal Pci alla Dc, a chi riesce a interpretare meglio questa vicenda che oggi ha più consenso. La mia domanda è: Durerà il semplice ancorarsi alla pancia della gente?".