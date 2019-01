1 gennaio 2019- 11:55 Governo: da misure bandiera a 'pasticcio Ires', le prime mosse del 2019

Roma, 1 gen. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Innanzitutto reddito di cittadinanza e 'quota 100'. Ovvero restyling della legge Fornero sulle pensioni. Muove i passi da qui il 2019 del governo Conte, con il via libera alle due leggi bandiera volute da M5S e Lega. Il decreto per avviare il 'cantiere' del reddito di cittadinanza era atteso già da dicembre ma è slittato a gennaio, e non è escluso che i due provvedimenti -dl su reddito, appunto, e quota 100- vengano varati nello stesso giorno, così da non scontentare le due anime della maggioranza.Altro tassello da rimettere a posto nel nuovo anno, il 'pasticcio' sull'Ires inserito in manovra, una stilettata al cuore delle onlus e del mondo del volontariato che ha indotto il premier Giuseppe Conte a fare pubblica ammenda nel corso della conferenza stampa di fine anno. La correzione di rotta annunciata dal governo prevede una modifica da inserire "nel primo provvedimento utile".Altra partita che attende l'esecutivo giallo verde è quella delle autonomie: irremovibile la Lega - con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che lega la riforma alla sopravvivenza stessa del governo- la riforma per rafforzare le prerogative di Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna rischia di aprire un nuovo fronte di scontro tra i due soci di maggioranza.