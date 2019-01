1 gennaio 2019- 11:55 Governo: da misure bandiera a 'pasticcio Ires', le prime mosse del 2019 (3)

(AdnKronos) - Almeno è quello che hanno evinto alcuni, nelle file del governo, sentendo le parole del premier alla conferenza di fine anno circa la volontà "riuscire a varare un progetto riformatore equilibrato tra l'esigenza della tutela dell'integrità fisica e quella di difendere se stessi e i propri familiari da aggressioni violente e ingiustificate nel proprio domicilio. Estremizzare in un senso o nell'altro il grumo degli interessi di disciplina significherebbe avere una disciplina incostituzionale", le parole di Conte. Che lascerebbero intendere -il ragionamento che viene fatto soprattutto tra i 5 Stelle - la volontà di trovare un punto di equilibrio non semplice.Altra priorità della maggioranza giallo verde, il dl semplificazioni. Approvato dal cdm il 12 dicembre scorso, va convertito entro sessanta giorni. Al suo interno, la 'legge Bramini' che riequilibra le situazioni di credito e debito degli imprenditori con la Pubblica amministrazione; l'abolizione del Sistri e del Registro unico del lavoro mentre manca la riforma del codice degli appalti che andrà in Parlamento -altra urgenza dell'esecutivo-con una legge delega. C'è poi l'iter, non semplice, delle riforme costituzionali chieste a gran voce dal M5S. Il taglio dei parlamentari e l'introduzione del referendum propositivo senza quorum sono contenuti in due testi base depositati al Senato. Le audizioni in commissione stanno per volgere al termine, a gennaio le misure dovrebbero arrivare in Aula.