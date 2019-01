1 gennaio 2019- 11:55 Governo: da misure bandiera a 'pasticcio Ires', le prime mosse del 2019 (4)

(AdnKronos) - Su questo fronte il governo cede il passo al Parlamento: "Non credo che l'esecutivo debba intervenire con progetti di riforma costituzionale - ha rimarcato Conte - soprattutto se corposi, credo che il Parlamento sia la sede più indicata". "Ho una convinzione personale, che ovviamente condividerò con i miei ministri - ha detto ancora il premier - che è bene che iniziative di questo tipo siano rimesse al Parlamento, mi sembra il luogo più appropriato per affidarle fin dall'inizio al dibattito".Ma tra le sfide che attendono il governo Conte, c'è anche il taglio agli sprechi, con il cosiddetto team 'mani di forbice' -neologismo coniato dal vicepremier Luigi Di Maio- da mettere in pista per sforbiciare gli sperperi che finiscono per ricadere sulle tasche dei cittadini. Questi ultimi potrebbero essere addirittura 'arruolati': tra le idee di Di Maio, gradita a Conte, c'è quella di introdurre un numero verde che consenta ai cittadini di segnalare per primi gli sprechi. C'è poi la partita nomine che va portata avanti. Una su tutte, da chiudere nel più breve tempo possibile, quella ai vertici della Consob, una poltrona vacante dal 13 settembre scorso.Un ritardo di peso, come ammesso dallo stesso Conte. "Non abbiamo ancora completato questo dossier, me ne assumo le responsabilità - ha detto il premier - stiamo lavorando su tanti fronti anche se questa non è una giustificazione. Comunque mi ha rincuorato il fatto che ci siano commissari con un profilo di competenza ben riconosciuto e la funzionalità della Consob è garantita". La promessa è di avviare nelle prossime settimane "l'iter di nomina: mi posso giovare degli autorevoli suggerimenti del Presidente della Repubblica e state tranquilli - ha rassicurato la stampa durante la conferenza di fine anno - che verrà nominata una personalità altamente competente".