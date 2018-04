24 aprile 2018- 20:24 Governo: da Renzi no a M5S, pronti a conta in Direzione/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - A fine giornata, Martina fa sapere di essere soddisfatto dai tanti che si sono espressi a favore della sua linea più aperturista. E tra questi non solo i 'dialoganti' già usciti allo scoperto. Per dire, c'è anche il ministro Marianna Madia." Piena condivisione delle parole di @maumartina all'esito del colloquio con il Presidente @Roberto_Fico", scrive Madia su twitter. Dal fronte renziano fanno sapere che se anche si arrivasse a un ribaltamento degli equilibri (cosa che viene comunque esclusa, sostengono) "per un governo con i 5 Stelle serve tutto, tutto il Pd". E come disse Renzi alcune settimane fa ai cronisti al Senato: "Serve il 90 per cento dei gruppi parlamentari del Pd per fare un governo con il M5S. Se anche qualcuno nel Pd facesse un accordo, vuoi che il senatore di Rignano non riuscirebbe a tenere con sé almeno 7 dei suoi?". Comunque prima di arrivare alla Direzione manca un po': "La facciamo dopo il 1° maggio", dicono in ambienti parlamentari Pd. Anche su questo, sulla data della Direzione, ci sarebbe stata una discussione. Martina avrebbe tentato di accelerare i tempi convocando la riunione già il 26 aprile. Una fuga in avanti bloccata dai renziani.