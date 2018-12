15 dicembre 2018- 22:02 Governo: D'Alema, esecutivo centrodestra prospettiva più probabile

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "Pronostici non ne faccio" ma la prospettiva di un governo di centrodestra "appare la prospettiva più probabile anche perché non si vede bene quale altra prospettiva politica ci sia, questo dovrebbe essere uno dei compiti del congresso Pd mettere in campo una prospettiva politica". Lo ha detto Massimo D'Alema in un video riportato su Corriere.it a margine del convegno per i 20 anni di Italianieuropei.