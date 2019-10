10 ottobre 2019- 19:32 Governo: De Micheli, '1 mld per piano rinascita urbana nostre città'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Un piano per far rinascere le case e i quartieri delle nostre città. Si chiama #Rinascitaurbana: il Governo stanzia 1 miliardo per migliorare la qualità dell'abitare, con la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli comuni". Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.