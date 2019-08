24 agosto 2019- 11:58 Governo: Della Vedova, 'da Di Maio nessuna discontinuità'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - “Di Maio non vuole alcuna discontinuità con il governo Lega-M5S, rendendo plausibile un ritorno con Salvini. Non si vede alcuna idea nuova su Iva, deficit, Unione europea e su come riportare in alto l’Italia”. Lo afferma il segretario di 'Più Europa', Benedetto Della Vedova.