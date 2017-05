GOVERNO: DELLAI, BASTA FUOCO AMICO

6 maggio 2017- 14:31

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - "In un passaggio così delicato per il paese il governo Gentiloni costituisce un valore che non va messo a rischio per ragioni di parte". Lo ha detto il Presidente di Democrazia Solidale, Lorenzo Dellai, durante l'incontro a Roma "Italia/Europa nel nuovo disordine mondiale" con Andrea Riccardi e il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni."La stabilità nella prossima legislatura, senza della quale l'italia si distanzierà dall'Europa, si ottiene non solo con una legge elettorale razionale, ma anche con un quadro economico e finanziario solido e chiaro, un quadro che il governo Gentiloni deve essere messo in condizione di negoziare con Bruxelles, discutere con le parti sociali e presentare al Parlamento nei tempi previsti. È dunque ora di piantarla -ha concluso- con il logorio del fuoco amico e le quotidiane congetture sulla durata della legislatura".