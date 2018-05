9 maggio 2018- 12:27 Governo: Delrio, fallimento politica non porti a fallimento istituzioni

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "E' molto grave rimandare a votare gli italiani dopo pochi mesi. Capiamo che ci sia il fallimento della politica dei vincitori, almeno che non si facciano fallire le istituzioni". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera. Graziano Delrio."E' in gioco -aggiunge- una proposta istituzionale. Sulla politica si può scherzare, credo che questo percorso per dare qualche mese e fare poche cose essenziali non possa far male a nessuno. Certamente farebbe bene al Paese. Essere soli con la Presidenza della Repubblica -conclude Delrio- per noi è un onore, sono gli altri che dovranno spiegare perchè".