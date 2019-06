23 giugno 2019- 15:19 **Governo: Di Battista, 'Salvini fa il premier ma va in Usa e non vede nessuno'**

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Salvini prova a muoversi come un premier, ma poi va in America e giustamente non incontra nessuno". Lo dice Alessandro Di Battista a In mezzìora in Più.