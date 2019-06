25 giugno 2019- 21:58 Governo: Di Battista, 'Salvini non lo faccia cadere e contrasti poteri forti'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Mi auguro che Salvini non faccia cadere il governo per propri tornaconti e che abbia maggiore coraggio nell'andare allo scontro con i poteri forti che attanagliano questo Paese" e quindi ad esempio che "non si opponga alla revoca delle concessioni ad Autostrade". Lo ha affermato Alessandro Di Battista, ospite di 'Cartabianca'.