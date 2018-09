22 settembre 2018- 17:33 **Governo: Di Battista, se tecnici ostacolano vanno cacciati, bene Casalino**

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Siamo onesti, Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio del genere in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente e con orgoglio! Le persone ci hanno votato proprio per questo. Se i tecnici nei Ministeri ci mettono i bastoni tra le ruote prendendosi poteri che non gli competono vanno cacciati all’istante. Semplice". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista.