8 novembre 2018- 15:59 Governo: Di Maio, 2019 sarà anno cambiamento

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Per me l'anno del cambiamento sarà il 2019, dal primo gennaio partiranno una serie di misure che stiamo realizzando in questo momento". Lo ha detto Luigi Di Maio a Skuola.net.