9 marzo 2019- 17:46 **Governo: Di Maio a Salvini, 'a Paese serve tranquillità, no folklore'**

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Io credo che dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità e credo anche che questo paese abbia bisogno di un po' di tranquillità. Non possiamo pensare che ci sia sempre la narrazione delle crisi di governo. 'Andiamo fino in fondo', 'vediamo chi ha la testa più dura'. Questo è folclore, non è quello che ci chiedono gli italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb."Io ce la metterò tutta per portare avanti il governo e il contratto di governo e per dare tranquillità agli italiani e non creare sempre tensione. Questo è l'atteggiamento che il Movimento 5 Stelle dovrà avere sempre di più".