23 settembre 2018- 14:45 Governo: Di Maio attacca Berlusconi e cita Troisi, 'sì sì... mo me lo segno'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Cita una delle scene più esilaranti di 'Non ci resta che piangere', capolavoro cinematografico interpretato da Roberto Benigni e Massimo Trosi, il vicepremier Luigi Di Maio, che sui social network risponde per le rime agli attacchi di Silvio Berlusconi da Fiuggi. "Oggi Berlusconi apocalittico: 'Il Decreto Dignità è un disastro e con la manovra l'Italia rischia grosso'. Si si... mo me lo segno (cit. Massimo Troisi)", scrive infatti il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico rispolverando una celebre battuta del comico napoletano scomparso nel '94.