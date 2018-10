7 ottobre 2018- 12:26 Governo: Di Maio, attacchi continui ci compatta con Lega

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Le impostazioni e le politiche che il Governo intende mettere in campo "cercheremo di raccontarle nei prossimi mesi ma è molto complicato raccontarle in un sistema mediatico, un sistema europeo che ormai ha deciso che questo governo deve cadere. Ma più fanno così più ci compattano". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in Basilicata per sostenere il candidato presidente alla Regione Antonio Mattia.Con la Lega, aggiunge Di Maio, "siamo due forze politiche profondamente diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo. Abbiamo tante diversità ma stanno riuscendo nel miracolo di farci andare sempre più d'accordo proprio con questi attacchi continui da cui dobbiamo difenderci, reagire e soprattutto difendere l'Italia".