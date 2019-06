11 giugno 2019- 09:14 Governo: Di Maio, 'bene vertice, tregua? ma non per vivacchiare'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Dopo il vertice di governo di ieri sera "c'è tregua" ma "per lavorare per gli italiani, non c'è tregua se si decide di continuare a vivacchiare". Lo dice Luigi Di Maio a Rtl 102.5. Il vicepremier spiega che l'incontro di ieri "è andato bene. Ci siamo dati degli obiettivi che sono la riduzione delle tasse e il salario minimo".