26 aprile 2018- 14:21 Governo: Di Maio, chiedo sforzo a Pd, non possiamo negare battaglie storiche

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Io capisco chi dice tra i nostri 'mai col Pd' e tra i loro 'mai col M5S'. Ma rendiamoci conto che qui il tema non è andare con il Pd come non era andare con la Lega, qui si sta dicendo: fare il reddito di cittadinanza, ridurre le tasse, aiutare le famiglie che fanno figli, tagliare gli sprechi. Senza negare le profonde diversità che abbiamo". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico."Certo - ha aggiunto - bisogna fare uno sforzo nella direzione del cambiamento. E anche al Pd chiedo lo sforzo di non entrare nella logica per cui il Movimento 5 Stelle debba negare le battaglie storiche del passato".