9 maggio 2018- 16:00 Governo: Di Maio, chiesto 24 ore ma continuo campagna elettorale

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto 24 ore a Mattarella, ora sta al centrodestra, sono dinamiche interne a loro. Io continuo con la campagna elettorale, non ho disdetto il biglietto per domani alle 7.50" diretto a Parma. "Non faccio previsioni". Così Luigi Di Maio, scendendo dal gruppo del M5S diretto in Aula per votare, risponde a chi gli chiede delle trattative con la Lega sulla strada di un governo insieme.