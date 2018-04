23 aprile 2018- 19:30 Governo: Di Maio, con Pd non sarà alleanza ma contratto, io ottimista

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un'alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea". Lo puntualizza Luigi Di Maio, intervenendo sul blog delle Stelle dopo che il Colle ha affidato il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare l'ipotesi di un governo M5S-Pd.