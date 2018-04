26 aprile 2018- 14:09 Governo: Di Maio, contratto al rialzo, no continuità col passato

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Vogliamo risolvere problemi che non sono stati risolti per 30 anni. Non siamo autonomi", per questo "pensiamo a un buon contratto di governo al rialzo per risolvere i problemi degli italiani" "senza pensare al tornaconto di un partito o di un Movimento". Un governo di questo tipo, semmai vedrà la luce, "sarà una novità assoluta e non sarà in continuità coi governi del passato". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico.