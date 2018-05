7 maggio 2018- 15:31 Governo: Di Maio, da oggi in campagna elettorale, 40% a portata

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - Ora "deciderà il Presidente, per noi si può andare a votare subito -la prima data utile può essere l'8 luglio- e noi da oggi siamo in campagna elettorale per smascherare le bugie e il cinismo di questi due mesi. Sono sicuro che stavolta gli italiani ci daranno un segnale fortissimo per farci governare da soli". Lo dice Luigi Di Maio in un video postato su Fb subito dopo l'incontro con il leader della Lega Matteo Salvini."Dopotutto eravamo al 29 - dice Di Maio - e siamo arrivati al 33, adesso ci danno al 35" dunque il "40 è a portata di mano: andiamo a governare da soli. Noi ce l'abbiamo messa tutta per dare un governo al Paese, adesso la parola deve tornare a voi".