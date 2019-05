30 maggio 2019- 20:59 Governo: Di Maio, 'dimissioni Tofalo non sono formali, decide Conte'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Le dimissioni di Tofalo da sottosegretario non sono formali, io non ho dimissioni formali tra le mani e in ogni caso decide Conte. Io non ho mai espresso le mie intenzioni neanche su quello che Tofalo ha detto ieri" in assemblea, "in ogni caso decide Conte. A lui vanno rassegnate le dimissioni, non a me". Lo puntualizza il vicepremier e ministro Luigi Di Maio all'Adnkronos.