26 aprile 2018- 14:23 Governo: Di Maio, disponibili a sederci subito al tavolo

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Credo che se si ritorna al voto il M5S ne uscirà rafforzato, sono convinto anche per quello che stiamo vedendo nel paese. Oppure possiamo capitalizzare questo 32% che non è autonomo e metterci a lavorare per il paese". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. "Ce la metteremo tutta - ha aggiunto Di Maio - noi siamo disponibili a sederci subito al tavolo, a mettere al centro i temi".