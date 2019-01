15 gennaio 2019- 20:11 Governo: Di Maio, 'divise Salvini? metta quello che vuole, non è reato'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "A me interessa se il ministro dell'Interno assume più poliziotti e Salvini lo sta facendo. Non delle giacche che si mette o quello che mette nel suo dress code". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. "Perchè le mette? Per identificarsi con i Corpi che lui dirige. Se non costituisce reato si metta quello che vuole, l'importante è la decenza pubblica".