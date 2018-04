23 aprile 2018- 19:40 Governo: Di Maio, domani da Fico, occasione storica che non perderemo

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l’Italia è un’occasione storica per fare quello che si aspetta da 30 anni e io non ho nessuna intenzione di perdere questa opportunità straordinaria". Lo scrive sul blog delle Stelle Luigi Di Maio, dopo che il Colle ha affidato il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare l'ipotesi di un governo M5S-Pd."Domani, dopo aver parlato con il Presidente della Camera Roberto Fico, vi aggiornerò sugli sviluppi di questa fase", promette Di Maio alla base M5S dichiarandosi ottimista.