23 aprile 2018- 09:01 Governo: Di Maio, ecco contratto ma non sarà coalizione (2)

(AdnKronos) - "Con questa prima stesura del contratto -conclude Di Maio- abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito democratico. Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà i termini del contratto di governo e i 10 punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per riportare l’Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni".Nel documento elaborato, Della Cananea spiega che il comitato "ha reputato necessario dedicare la massima attenzione, in particolare, a due questioni: se nel programmi delle forze politiche vi siano, oltre a numerose rilevanti differenze, anche alcune analogie, riguardanti l'ordine dei fini o quello dei mezzi per conseguirli, che consentano di porre mano all'elaborazione di un'agenda per il governo del Paese; come si possa muovere da quelle convergenze per predisporre un'agenda per il governo del Paese". "Per quanto riguarda il primo quesito, il comitato è giunto alla conclusione che in alcuni casi sussistano significative convergenze per quanto concerne i fini (per limitarsi ad alcuni esempi, il miglioramento dei rapporti tra i cittadini e il fisco e il potenziamento delle infrastrutture materiali), sia per i mezzi". (segue)