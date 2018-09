23 settembre 2018- 14:11 Governo: Di Maio, Grillo presto mamma ministro, simbolo per donne lavoratrici

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Giulia Grillo sta per diventare mamma e sono felicissimo per lei e per tutta la sua famiglia. Avere una mamma come ministro della salute è una garanzia perché penserà sempre per prima cosa alla salute e al futuro dei nostri figli". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio."Sui giornali - prosegue - alcuni hanno scritto che dovrebbe lasciare il suo lavoro da ministro proprio a causa della sua maternità. È una follia ed è una mentalità che va combattuta. Troppe donne ancora oggi perdono il lavoro per via della gravidanza. Giulia sarà un'ottima mamma e si confermerà un ottimo ministro. Sarà anche il simbolo di tutte le donne che fanno figli e continuano a lavorare. Forza Giulia: il MoVimento è con te!".