9 novembre 2018- 10:33 Governo: Di Maio, in 5 mesi gettate basi, 2019 anno cambiamento

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Questi sono stati mesi importantissimi per il nostro governo: abbiamo gettato le basi del cambiamento che arriverà nel 2019. Puntiamo sul 2019 come anno in cui cominceranno a percepirsi i risultati delle riforme che abbiamo messo in campo in questi cinque mesi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera a Roma.