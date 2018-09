22 settembre 2018- 19:48 **Governo: Di Maio, inaccettabili attacchi a dipendenti comunicazione M5S**

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Ciò che ritengo inaccettabile è che adesso il bersaglio siano diventati i nostri dipendenti della comunicazione. Chiunque vive il Movimento conosce bene l’importanza delle nostre strutture di comunicazione. Sono i migliori perché, in tutti questi anni, si sono inventati ogni giorno metodi alternativi alle tecniche tradizionali per far arrivare i nostri contenuti a milioni di italiani". Lo scrive Luigi Di Maio in una lettera ai parlamentari M5S pubblicata su Fb.