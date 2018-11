9 novembre 2018- 10:56 Governo: Di Maio, Lega cresce perché non sta più con Cav, ma non è campionato

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Elettoralmente "alla Lega fa vantaggio il fatto che non stia più con Berlusconi, sta svuotando quel bacino elettorale" di centrodestra. "Credo che lì sia rimasto poco", tolta la Lega "le altre due forze di centrodestra insieme non fanno nemmeno il 10%". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera a Roma.Ma tra M5S e Lega "non è un campionato, qui stiamo parlando se vince o non vince il Paese" Dunque "chiedo una moratoria alla stampa italiana su chi ha perso o chi ha vinto, ci facciano le pulci sui provvedimenti"."Questo è un governo nel quale io credo molto anche per il livello di attacco che stiamo subendo. Non voglio fare la vittima, per carità, ma ci sono due pesi e due misure. Noi diciamo si parte dal 2,4 e arriviamo al 2,4. Punto, senza scherzi, senza trucchetti".