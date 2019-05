21 maggio 2019- 18:10 **Governo: Di Maio, 'Lega paranoica, dopo 26 maggio M5S non tacerà'**

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Per me si deve andare avanti, ma nessuno si illuda che dopo il 26 maggio il Movimento 5 Stelle stia zitto, come sul caso dell'Autonomia che spacca in tre l'Italia o il fucile imbracciato il giorno di Pasqua". Lo mette in chiaro Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un evento del M5S a Roma. "Il tema è che negli ultimi mesi i rapporti" con la Lega "sono più tesi ma il vero problema per la Lega è stato il caso Siri, con la Lega che si è innervosita. Oggi addirittura ho letto che io guido le Procure: gli dico di non sopravvalutarmi, oltre che nervosi ormai sono anche paranoici", l'affondo del vicepremier.