2 maggio 2018- 12:39 Governo: Di Maio, mai con Berlusconi, Salvini piegato per poltrone

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Così Luigi Di Maio in un tweet con cui rilancia un vecchio post di Salvini -datato luglio 2012- in cui il leader della Lega rifiutava l'ipotesi di alleanza con il leader di Fi.