19 settembre 2018- 12:32 Governo: Di Maio, mantenere promesse o a casa, piena fiducia in Tria

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo mantenere le promesse altrimenti meglio andare a casa. Ho piena fiducia nel ministro Tria per quel che sta facendo e nel gioco di squadra che stiamo portando avanti come governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso del suo viaggio in Cina.